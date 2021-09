Sport | Malagò all’inaugurazione dell’anno scolastico con gli olimpionici Jacobs e Banti

(Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. – (Adnkronos) – Si è svolta oggi, a Pizzo Calabro, ‘Tutti a Scuola’, l’annuale cerimonia di inaugurazione. La comunità scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo della città ha accolto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e alcune delegazioni di studentesse e studenti, in rappresentanza degli istituti di tutta Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...ricevere lui stesso un premio è stato il presidente del Comitato Olimpico Italiano Giovanni,... È stato un fuoriclasse sia nelloche come dirigente, onorando in modo disinteressato e con ...'Abbiamo fatto squadra e l'Italia in questo senso è davvero un esempio a livello assoluto'. Lo dice il presidente del Coni Giovanni, parlando dei successi delloitaliano nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico, a Pizzo Calabro. 'A Tokyo sono successe cose belle e inaspettate, ma sapevamo ...