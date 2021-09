Spider-Man: No Way Home, Topher Grace ironizza sulla sua possibile presenza nel film (Di martedì 21 settembre 2021) L'attore Topher Grace ha ironizzato online sulla sua possibile presenza nel cast di Spider-Man: No Way Home che introdurrà il multiverso. Spider-Man: No Way Home potrà contare sul ritorno di molti attori già coinvolti nei film dedicati alle avventure di Peter Parker e Topher Grace ha ora parlato della sua possibile presenza nel film in modo ironico. L'attore, rispondendo sul sito Reddit, ha infatti scritto un lungo commento in cui offre la sua versione della trama del nuovo film con star Tom Holland. Topher Grace, parlando di Spider-Man: No Way ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 settembre 2021) L'attorehato onlinesuanel cast di-Man: No Wayche introdurrà il multiverso.-Man: No Waypotrà contare sul ritorno di molti attori già coinvolti neidedicati alle avventure di Peter Parker eha ora parlato della suanelin modo ironico. L'attore, rispondendo sul sito Reddit, ha infatti scritto un lungo commento in cui offre la sua versione della trama del nuovocon star Tom Holland., parlando di-Man: No Way ...

