Spezia vs Juventus | ecco cosa sapere sul match

La Juventus ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro lo Spezia, segnando sempre almeno tre reti: 4-1 in trasferta, 3-0 in casa. La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate di mercoledì in Serie A, incluse le ultime due in trasferta contro Sassuolo e Milan. Nei tre infrasettimanali disputati in casa nella scorsa Serie A, lo Spezia ha raccolto appena due punti: due pareggi (con Bologna e Inter) e una sconfitta (con il Genoa). Lo Spezia ha perso due delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (1V, 1N), dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti sei, grazie a tre vittorie e tre pareggi. Dopo il successo nei minuti di recupero contro il Venezia nell'ultimo turno, lo Spezia potrebbe vincere due gare consecutive di Serie A per la terza volta.

