Spezia-Juventus, le novità rispetto al Milan: pronti due ritorni (Di lunedì 20 settembre 2021) In vista del turno infrasettimanale pronti, via! Questa settimana ci sarà il turno infrasettimanale e sarà importantissimo far giocare tutti per rifiatare visto che il tempo non lo permette. Per la Juventus ci sarà la trasferta a La Spezia, contro lo Spezia di Thiago Motta. La squadra dell'ex centrocampista è reduce da una vittoria in trasferta contro il Venezia. In generale la squadra ha giocato bene e ha dimostrato di essere davvero ostica in questa prima parte di campionato. Per lo Spezia sarà la prima sfida con la Juve a La Spezia in Serie A, lo scorso anno infatti si giocò a Cesena a causa dei lavori in corso allo stadio "Alberto Picco" Le novità di formazione Matthijs De Ligt, difensore della Juventus Due i cambi importanti di Allegri ...

