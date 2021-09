Spettacolo sotto choc, l’artista è stata trovata morta in vacanza: si cerca il fidanzato (Di lunedì 20 settembre 2021) Prima il ritrovamento di un corpo in una foresta in Wyoming, poi la conferma dell'Fbi: è stata trovata morta Gabby Petito, la 22enne travel blogger scomparsa dalla fine di agosto, il cui caso ha appassionato l'America. #FOTO A FINE ARTICOLO Molto seguita su Instagram, dove era riuscita a raccogliere quasi 800mila follower, Gabby era partita con il suo fidanzato, Brian Laundrie, 23 anni, per un viaggio in camper attraverso gli Stati Uniti per raccontare la ‘van life', la vita nel van. "L'identificazione forense non è stata completata per confermare al 100% che abbiamo trovato Gabby, ma la sua famiglia è stata informata. Come ogni genitore può immaginare, questo è un momento incredibilmente difficile per loro", ha detto ai media l'agente dell'Fbi Charles Jones nel corso di una ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 20 settembre 2021) Prima il ritrovamento di un corpo in una foresta in Wyoming, poi la conferma dell'Fbi: èGabby Petito, la 22enne travel blogger scomparsa dalla fine di agosto, il cui caso ha appassionato l'America. #FOTO A FINE ARTICOLO Molto seguita su Instagram, dove era riuscita a raccogliere quasi 800mila follower, Gabby era partita con il suo, Brian Laundrie, 23 anni, per un viaggio in camper attraverso gli Stati Uniti per raccontare la ‘van life', la vita nel van. "L'identificazione forense non ècompletata per confermare al 100% che abbiamo trovato Gabby, ma la sua famiglia èinformata. Come ogni genitore può immaginare, questo è un momento incredibilmente difficile per loro", ha detto ai media l'agente dell'Fbi Charles Jones nel corso di una ...

Advertising

Charmandercha18 : RT @Ozzofanbears1: ????: Amore? Me lo fai un ritratto???????????? ??: Ma io non so disegnare, tesoro...?? ????: Non importa. Tanto non riuscirei a… - AleGnocchi : Partita incredibile, sotto fin dall'inizio e poi la rimonta, anche nel tie-break. Spettacolo e emozioni alle stelle… - jessica1986352 : @oguzhankoc prendi per il sedere sotto al post di demet che mi godo lo spettacolo un bella email consolato e vedera… - F1Newsinfo : Rossi sotto la tribuna, spettacolo #MotoGP - Santorooo13 : i commenti qua sotto sono uno spettacolo -