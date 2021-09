Sparatoria università russa, 8 morti: fermato presunto killer (Di lunedì 20 settembre 2021) Otto persone sono state uccise, altre sono rimaste ferite nella Sparatoria all'università di Perm, negli Urali, Russia. In base a fonti della polizia, l'autore della Sparatoria è stato fermato. Il comitato investigativo russo, l'agenzia che gestisce le inchieste sui principali crimini, ha affermato che l'uomo armato è stato identificato come uno studente dell'università.In base alle ricostruzioni lo studente armato ha aperto il fuoco nell'università nella città russa di Perm, importante centro negli Urali. Gli studenti sono saltati dalle finestre del primo piano per scappare. La Russia sulla proprietà civile di armi da fuoco ha rigide restrizioni, ma alcune categorie di armi sono disponibili per l'acquisto. quelle per la caccia, l'autodifesa o lo ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 settembre 2021) Otto persone sono state uccise, altre sono rimaste ferite nellaall'di Perm, negli Urali, Russia. In base a fonti della polizia, l'autore dellaè stato. Il comitato investigativo russo, l'agenzia che gestisce le inchieste sui principali crimini, ha afche l'uomo armato è stato identificato come uno studente dell'.In base alle ricostruzioni lo studente armato ha aperto il fuoco nell'nella cittàdi Perm, importante centro negli Urali. Gli studenti sono saltati dalle finestre del primo piano per scappare. La Russia sulla proprietà civile di armi da fuoco ha rigide restrizioni, ma alcune categorie di armi sono disponibili per l'acquisto. quelle per la caccia, l'autodifesa o lo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Russia, sparatoria nell'Università di Perm: morti e feriti #Russia - Agenzia_Ansa : Sparatoria all'università di Perm, in Russia. Almeno cinque morti e sei feriti. L'autore della strage sarebbe uno s… - agorarai : +++ULTIM'ORA+++ È in corso una sparatoria all'Università di Perm, in Russia. Gli studenti scappano dalle finestre.… - chocolatpzapepe : RT @beretta_g: In #Russia un 18enne ha fatto una strage a #PermUniversity. In Italia, un 18enne incensurato può detenere 3 pistole, 12 fuc… - PivaEdoardo : RT @beretta_g: In #Russia un 18enne ha fatto una strage a #PermUniversity. In Italia, un 18enne incensurato può detenere 3 pistole, 12 fuc… -