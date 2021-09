Spalletti: ”Koulibaly ha creato danni disumani all’Udinese” (Di lunedì 20 settembre 2021) Spalletti: “I ragazzi hanno giocato una grande partita, la squadra sa dove vuole andare. Bel pallonetto di Insigne, Koulibaly crea danni disumani agli avversari, bravo Fabian” Luciano Spalletti, allenatore del Napoli. dopo la roboante vittoria conseguita, con il punteggio di 0-4 al Dacia Arena, contro l’Udinese, in conferenza stampa ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le parole del tecnico della squadra azzurra che, attualmente, occupa il primo posto solitario in classifica: “A Leicester c’erano già stati dei segnali importanti. Il pallonetto di Insigne? E’ stato importante. Koulibaly? Ogni volta che va in attacco crea dei danni disumani. -afferma Spalletti -Fabian? Solo dopo il 3-0 si e’ ammorbidito. Ruiz ha fatto girare palla ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 20 settembre 2021): “I ragazzi hanno giocato una grande partita, la squadra sa dove vuole andare. Bel pallonetto di Insigne,creaagli avversari, bravo Fabian” Luciano, allenatore del Napoli. dopo la roboante vittoria conseguita, con il punteggio di 0-4 al Dacia Arena, contro l’Udinese, in conferenza stampa ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le parole del tecnico della squadra azzurra che, attualmente, occupa il primo posto solitario in classifica: “A Leicester c’erano già stati dei segnali importanti. Il pallonetto di Insigne? E’ stato importante.? Ogni volta che va in attacco crea dei. -afferma-Fabian? Solo dopo il 3-0 si e’ ammorbidito. Ruiz ha fatto girare palla ...

Advertising

pisto_gol : Udi-Nap 0:4 Il Napoli domina alla Dacia Arena e vola solo in testa alla classifica. Segnano Osimehn, Rrahmani, Kou… - caterinabalivo : Si vola in vetta! Che bel Napoli, complimenti a Spalletti! Grandissimo Koulibaly, sempre piu' leader di questa squa… - anperillo : 4 vittorie su 4 partite giocate, 10 gol fatti, 2 soli subiti. Squadra forte e consapevole di esserlo, con uno… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Spalletti in conferenza: “Insigne è il capitano e Koulibaly… - napolista : In conferenza stampa: «Quello che ha fatto vedere stasera la squadra è un buon segnale. Se riusciremo a dargli segu… -