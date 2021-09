Spalletti | «Il nostro riferimento è la storia del Napoli che ha già vinto altri campionati»

(Di lunedì 20 settembre 2021) Il tecnico del, Luciano, commenta ai microfoni di Sky la vittoria delsull’Udinese alla Dacia Arena. C’era la figlia Matilde con la maglia di Osimhen, gliel’ha consigliata lei? «No, l’ha scelta da sola» Grande vittoria e testa della classifica, se l’aspettava? «Sicuramente c’erano stati dei segnali importanti e s’era visto in Europa League che la squadra aveva cominciato a prendere possesso di una convinzione di avere qualità ed essere una squadra in campo. Poi è chiaro che ogni calciatore può determinare con delle giocate, loro sono quelli che fanno la differenza, ma se hai anche un po’ di atteggiamento di squadra è il massimo» Il migliore in campo Koulibaly e Fabian Ruiz? «Può essere corretto perché Koulibaly ogni volta che porta palla giù crea dei danni per gli avversari. Fabian solo dopo il 3 a 0 si è un po’ ...

