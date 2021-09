Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Napoli, Spalletti e l'entusiasmo: 'Siamo forti e c'è convinzione. Ma c'è chi è fortissimo...' #SerieA - sportli26181512 : Spalletti e l'entusiasmo: 'Siamo forti e c'è convinzione. Ma c'è chi è fortissimo...': Spalletti e l'entusiasmo: 'S… - ElMachico92 : @PinoMeazza @SkySport La squadra è la stessa che ha fatto pena gli ultimi anni… É L allenatore che fa la differenza… - Gazzetta_it : Napoli, Spalletti e l'entusiasmo: 'Siamo forti e c'è convinzione. Ma c'è chi è fortissimo...' #SerieA - thewarrior82 : Mister Spalletti sta facendo giocare questa squadra di nuovo…complimenti …e se prendiamo entusiasmo ci divertiamo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti entusiasmo

Lucianosi gode la testa solitaria della classifica dopo le quattro vittorie consecutive. "Il nostro riferimento siamo noi stessi, il passato che ci ricorda chi siamo - ha detto l'allenatore degli ...Inzaghi ha una rosa con grandeche può competere ancora per lo scudetto". Le previsioni ?... E che dire della sua ex squadra, quel Napoli che consta sorprendendo in questo inizio ...SPALLETTI: 8 – Partita preparata bene e approcciata meglio ... iniziali gestita con l’umiltà della provinciale sminuendo con il passare dei minuti l’entusiasmo degli avversari. Poi il gioco offensivo, ...L'allenatore azzurro dopo la vittoria di Udine: "Visti segnali importanti contro il Leicester, la squadra ha preso convinzione delle proprie qualità" ...