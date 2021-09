SPAL Vicenza probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 21 settembre 2021) Gara valida per la quinta giornata della Serie B 21/22. Occasione da non fallire per i padroni di casa, ottenere i tre punti vorrebbe dire avvicinarsi alle zone alte della classifica. Gli ospiti devono assolutamente ottenere il massimo risultato per iniziare davvero la lotta salvezza.si giocherà martedì 21 settembre alle ore 20,30 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Come arrivano le squadre? Laè reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Reggina. Gara per nulla buona per gli uomini di Clotet, completamente in balia di un’ottima Reggina. Thiam ha di fatto evitato un passivo peggiore per gli estensi. L’unica nota positiva in quella gara è stato Simone Esposito, autore di una splendida prestazione. Non a caso la sua uscita dal campo è combaciata con il definitivo calo dei ferraresi. Situazione davvero ...