Smart working: le nuove regole nella pubblica amministrazione (Di lunedì 20 settembre 2021) Si riduce lo Smart working a partire dal 15 ottobre nella pubblica amministrazione. L’obbligo di Green Pass sul posto di lavoro avvierà il rientro dei lavoratori negli uffici. A partire dal 1° gennaio 2022 il lavoro da remoto non potrà superare il 15%. Aran e sindacati includono lo Smart working nel nuovo contratto per il pubblico impiego. Smart working e nuovi provvedimenti dal 15 ottobre: ecco cosa cambierà Fino alla fine del 2021 le amministrazioni pubbliche possono chiedere ai propri dipendenti di lavorare da remoto in alcuni giorni della settimana. In questo momento non ci sono limiti sul numero di dipendenti che possono lavorare da casa. Ogni amministrazione può ancora decidere quante ore lavorative far ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 settembre 2021) Si riduce loa partire dal 15 ottobre. L’obbligo di Green Pass sul posto di lavoro avvierà il rientro dei lavoratori negli uffici. A partire dal 1° gennaio 2022 il lavoro da remoto non potrà superare il 15%. Aran e sindacati includono lonel nuovo contratto per il pubblico impiego.e nuovi provvedimenti dal 15 ottobre: ecco cosa cambierà Fino alla fine del 2021 le amministrazioni pubbliche possono chiedere ai propri dipendenti di lavorare da remoto in alcuni giorni della settimana. In questo momento non ci sono limiti sul numero di dipendenti che possono lavorare da casa. Ognipuò ancora decidere quante ore lavorative far ...

Advertising

CottarelliCPI : Si parla di una fine prossima del cosiddetto smart working emergenziale per la pubblica amministrazione. Mi sembra… - il_pucciarelli : Non c'erano vaccini, gli ospedali erano pieni, allora lo smart working era il futuro, lavorare-lavorare-lavorare, a… - fattoquotidiano : Brunetta è come quel giovane che prima ammazza i genitori e poi chiede clemenza al giudice perché orfano [Leggi di… - ganjamanxxx1 : RT @spighissimo: Che smart working nel 99.9% dei casi non è...ma solo telelavoro (stessi orari dell'ufficio). Ma ovviamente siamo solo for… - tppt76 : @fedezic Perché lo smart working per funzionare ha necessità di responsabili sul lavoro in grado di capirlo. Oggi i… -