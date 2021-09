Sistema educativo regionale | dalla Pisana oltre 46 milioni per il piano annuale degli interventi

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 settembre 2021) Regione Lazio – La Giuntadel Lazio ha approvato una delibera su proposta dell’Assessore alla Scuola e alla Formazione, Claudio Di Berardino, e del vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, che prevede lo stanziamento di46di euro per ildelper l’anno scolastico 2021/2022. Ildistribuisce le risorse destinando € 40.624.600,00 per percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), rivolti a circa 9.500 allievi, € 5.265.000,00 per percorsi per disabili, rivolti a circa 675 allievi, € 400.000,00 come contributo dedicato al funzionamento del convitto di Amatrice, € 575.000,00 per 5 ...