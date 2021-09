Si 'spegne' la televisione: muore a 98 anni Carlo Vichi, patron della Mivar (Di lunedì 20 settembre 2021) A 98 anni scompare Carlo Vichi . Carlo Vichi era patron della ' Mivar ', azienda nata negli anni settanta e diventata primo produttore di televisori in Italia. Leggi anche > Carlo Vichi: morto il ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 settembre 2021) A 98scompareera', azienda nata neglisettanta e diventata primo produttore di televisori in Italia. Leggi anche >: morto il ...

Advertising

AndreaChiarin15 : @Pepppe862375p04 televisione marca Peppe allora ??. A me si spegne pure per altri. Per questo rimane spento tantissimo. - Massimi88055983 : @sayaddhina @AlexV_58 @sbonaccini Si sa ora ? Guardi che se spegne la televisione e si informa meglio, è dall'inizi… - infoitcultura : Lutto tremendo per la televisione, si spegne a 84 anni l’attore che ha appassionato una generazione - mat_ild3_ : RT @asfaltofresco: momento tronisti si spegne la televisione #uominiedonne - porcobioo : RT @asfaltofresco: momento tronisti si spegne la televisione #uominiedonne -