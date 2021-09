Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: altri 21 milioni al box office USA, punta a superare Black Widow (Di lunedì 20 settembre 2021) Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli continua a macinare incassi, il box office USA lo premia con 176,8 milioni totali, fiacco il debutto di Cry Macho di Clint Eastwood. Nonostante una flessione negli incassi, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli prosegue la sua corsa in vetta al box office USA e punta a superare l'incasso complessivo di Black Widow grazie al supporto delle sale cinematografiche. altri 21,7 milioni portano la pellicola Marvel a un totale di 176.9 milioni e i Marvel Studios festeggiano il successo del primo film Marvel dedicato a un eroe asiatico. Come potete ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 settembre 2021)-Chi e ladeicontinua a macinare incassi, il boxUSA lo premia con 176,8totali, fiacco il debutto di Cry Macho di Clint Eastwood. Nonostante una flessione negli incassi,-Chi e ladeiprosegue la sua corsa in vetta al boxUSA el'incasso complessivo digrazie al supporto delle sale cinematografiche.21,7portano la pellicola Marvel a un totale di 176.9e i Marvel Studios festeggiano il successo del primo film Marvel dedicato a un eroe asiatico. Come potete ...

Advertising

tommosprjncess : @piucheperfetto In questo momento vorrei abbracciarti come Katy fa con Shang Chi nella tua icon ?? Passa una bella giornataa - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Nel fine settimana, il film #Marvel #ShangChi si conferma al primo posto al box office americano, seguito ancora da #Free… - MoviesAsbury : Nel fine settimana, il film #Marvel #ShangChi si conferma al primo posto al box office americano, seguito ancora da… - 3cinematographe : Il cinecomic si riconferma campione di incassi del box office USA, mentre fa segnare risultati deludenti Cry Macho… - 00frenky00 : Leggere i commenti degli americani sul box office di #Dune è come assistere a una partita di Risiko. ' ha preso la… -