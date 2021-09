Settimana della mobilità sostenibile | Parco Leonardo punta sul Social Bike-Plastic Free

(Di lunedì 20 settembre 2021) Fiumicino – Inizia laeuropea, un’iniziativa annualeCommissione europea per laurbana. Un invito alle città affinché venga dedicata unaalla. “Noi siamo andati oltre, più avanti”. Dichiara il vicensindaco di Fiumicino Di Genesio Pagliuca. “Già l’investimento sul trasporto pubblico locale ad emissioni ridotte e – aggiunge Pagliuca – la rete delle piste ciclabili sono state un segnale concreto nella direzione. Supportiamo questo apmento per ricordare che c’è un modo alternativo di vivere il territorio utilizzando le biciclette per gli spostamenti urbani ed ...

Advertising

AntoVitiello : #Maldini su #Locatelli: 'Sono arrivato nella settimana della sua cessione al Sassuolo. Gli abbiamo chiesto di riman… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Il titolo della settimana/1. “Buzzi e Carminati al nostro banchetto” (Riformista, 15.9). So… - amnestyitalia : Il più letto della settimana - Patrick Zaki: rinviata al 28 settembre l’udienza - izaps76 : RT @Laura72CY: Il senso della vita è in tutto ciò che avete fatto con amore ?? Buongiorno Buon inizio di settimana ;) Buongiorno a te… - JohnyFan1 : RT @Laura72CY: Il senso della vita è in tutto ciò che avete fatto con amore ?? Buongiorno Buon inizio di settimana ;) Buongiorno a te… -

Ultime Notizie dalla rete : Settimana della

Corriere Milano

...nuovo adattamento cinematografico del romanzo sci - fi di Frank Herbert è uscita nel fine... visto che il film termina aprendosi chiaramente al secondo attovicenda. A Villeneuve non è ...Da un salone del mobile a unamoda, dalla Milano wine week al salone del risparmio, l'appuntamento elettorale è quasi un evento di contorno da quanto appare scontato l'esito delle ...Lorenzo Pellegrini non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il capitano della Roma è arrivato a quota 6 gol in 7 partite stagionali. Al Bentegodi di Verona ha dipi ...Gli eventi del MYS per gli UHNWI individui ad alto patrimonio netto: The Sapphire Experience The Monaco Yacht Summit, Monte-Carlo Gala for Planetary Health ...