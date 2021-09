Serie B | le designazioni arbitrali della 5a giornata

Advertising

Fantacalciok : Serie B 2021/2022: le designazioni arbitrali per la quinta giornata - tuttofrosinone : SERIE BKT - Designazioni 5ª Giornata di andata: Frosinone-Brescia a Dionisi - PianetaLecce : Serie B, le designazioni arbitrali. Ecco l'arbitro di Crotone-Lecce - tuttofrosinone : SERIE BKT - Designazioni 5ª Giornata di andata: Frosinone-Brescia a Dionisi - TuttoAscoli : Serie B - Le designazioni arbitrali della 5^ giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni

Learbitrali per la quinta giornata del campionato diB 2021/2022 che prenderà il via questa sera.B 2021/2022: learbitrali per la quinta giornata ALESSANDRIA " ASCOLI h. 18.00 MINELLI FONTEMURATO " VIGILE IV: LOVISON Var: SOZZA Avar: ROSSI C. BENEVENTO " CITTADELLA h. 18.00 ...L'Aia ha comunicato learbitrali per le gare della 5a giornata dellaBKT 2021/2022. ALESSANDRIA " ASCOLI h. 18.00 MINELLI FONTEMURATO " VIGILE IV: LOVISON Var: SOZZA Avar: ROSSI C. BENEVENTO " CITTADELLA ...PERUGIA - Sono già state rese note le designazioni arbitrali della quinta giornata che inizierà stasera con Frosinone-Brescia. Sarà il Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido il direttore di gara ...ASCOLI PICENO – E’ ripresa questa mattina al Picchio Village la preparazione dei bianconeri, che martedì pomeriggio saranno di scena al Moccagatta di Alessandria per la 5^ giornata di campionato. Stam ...