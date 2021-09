Selvaggia Lucarelli distrugge il tele-Conte (Di lunedì 20 settembre 2021) Abbiamo un problema: il Contesuicidio Il Fatto Quotidiano, pagina 2, di Selvaggia Lucarelli. È vero che Rocco Casalino è tornato come coach tv del M5S e ha deciso che in tv ora debba parlare solo Giuseppe Conte, bisogna che qualcuno parli con Rocco Casalino e magari faccia da coach al coach della tv dei 5 Stelle. Perché va bene che del Movimento degli esordi resti poco o niente, ma passare dal «Vaffanculo» a «L’accompagno alla porta, mi saluti la sua consorte», forse non è esattamente un affare. Sto parlando, ovviamente, delle recenti performance di Conte in tv. Conte finisce di parlare e non sai che ha detto, in quel continuo, sovrumano esercizio di diplomazia e di allergia al conflitto che rischia di renderlo una figura sbiadita. O, peggio, di renderlo il roboante “avevo ragione io” ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 20 settembre 2021) Abbiamo un problema: ilsuicidio Il Fatto Quotidiano, pagina 2, di. È vero che Rocco Casalino è tornato come coach tv del M5S e ha deciso che in tv ora debba parlare solo Giuseppe, bisogna che qualcuno parli con Rocco Casalino e magari faccia da coach al coach della tv dei 5 Stelle. Perché va bene che del Movimento degli esordi resti poco o niente, ma passare dal «Vaffanculo» a «L’accompagno alla porta, mi saluti la sua consorte», forse non è esattamente un affare. Sto parlando, ovviamente, delle recenti performance diin tv.finisce di parlare e non sai che ha detto, in quel continuo, sovrumano esercizio di diplomazia e di allergia al conflitto che rischia di renderlo una figura sbiadita. O, peggio, di renderlo il roboante “avevo ragione io” ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Obbligo? Quello del vaccino è un grandissimo privilegio che abbiamo. Per me aver potuto fare il vaccino è stato un… - La7tv : #piazzapulita Selvaggia Lucarelli: 'Smettiamo di chiamarlo 'obbligo vaccinale', chiamiamolo 'privilegio vaccinale'.' - tvzoomitalia : Selvaggia Lucarelli distrugge il tele-Conte @stanzaselvaggia @GiuseppeConteIT @La7tv - max_ronchi : SELVAGGIA LUCARELLI SUL 'FATTO' ASSESTA UN CEFFONE A CONTE E ALLA SUA COMUNICAZIONE MOSCIA - Libero_official : Sul #Fattoquotidiano #SelvaggiaLucarelli critica #Conte: 'Finisce di parlare e non sai che ha detto. Una figura sbi… -