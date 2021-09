Scuola | Mattarella | Il ritorno in classe è il segno della ripartenza dell' Italia

Advertising

Accesso alla cultura sia aperto a tutti "Ladeve saper curare le eccellenze, che tanto possono dare alla società - ha detto- ma per farle sorgere serve aprire a tutti l'accesso ...Secondola pandemia il mondo dellaè stato un esempio di passione civile e di solidarietà'. Il Presidente non dà un giudizio del tutto negativo della Dad, 'nel senso che ha ...Dopo le tante sofferenze e le grandi limitazioni che la pandemia ci ha imposto, la ripartenza delle scuole a pieno regime è il segno più evidente della ripartenza dell'Italia". Lo ha affermato il ...20 settembre 2021 "Oggi è un giorno speciale, di speranza e di impegno per l'intero Paese. Quest'anno a essere speciale è l'anno che comincia. Voi tornate tutti in aula. Dopo le tante sofferenze la ri ...