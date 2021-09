Scuola, la beffa dei fondi del Pnrr: vanno alle città più ricche (Di martedì 21 settembre 2021) I primi 700 milioni di euro del Pnrr destinati ad aumentare il numero di scuole materne e asili nido nelle aree «svantaggiate» del Paese, non finiranno al Sud. A causa di alcuni parametri... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 settembre 2021) I primi 700 milioni di euro deldestinati ad aumentare il numero di scuole materne e asili nido nelle aree «svantaggiate» del Paese, non finiranno al Sud. A causa di alcuni parametri...

Advertising

CalcioPillole : Il #Brescia si fa raggiungere dal #Crotone, dopo essere stato in vantaggio per 2-0. I pitagorici si godono l'attacc… - karmadille : Ennesimo esempio di scuola italiana in cui non c'è empatia e non si cerca di indagare del perché i ragazzi si rifiu… - berrypost : RT @CorriereUniv: ?? I presidi dovranno controllare le mascherine 'non conformi' di Fca il primo giorno di scuola. Ennesima beffa della riap… -