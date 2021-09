Scontri ultras Massa-Carrara | 10 arrestati

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 20 settembre 2021) Dieci arresti per glitra tifosi della Carrarese e della Massese avvenuti sabato, poco prima dell’inizio della partita di Coppa Italia di Eccellenza tra San Marco Avanza e Massese. La rissa è scoppiata tra via Mulazzo e via Campo d’Oppio ad Avenza con lancio di petardi e fumogeni e bottiglie che hanno danneggiato anche delle auto in sosta, mentre un tifoso è rimasto ferito. La questura diha visionato i filmati dai quali è emerso che un gruppo di tifosi della Curva Nord Lauro Perini si è dato appuntamento con quelli della Legione Cybea della Massese Calcio, iniziandocon bastoni e cinghie, lancio di petardi e fumogeni, mentre non c’entrerebbe nulla la locale tifoseria dell’avanza. Sempre dai filmati sono stati identificati e10(3 con Daspo in corso) di ...