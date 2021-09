Scala il Cervino a 11 anni | criticato il papà | che replica | Ha perso solo due giorni di scuola

Advertising

eizaghi : Scala il Cervino a 11 anni «Arrampicare mi diverte» (Corriere della Sera ), 18 set 2021 ?@caterpillarrai? vi ha an… - corriereveneto : Scala il Cervino a 11 anni, il primato di Federico. «Qualcosa di straordinario» - gianfra44353032 : RT @MaurizioFugatti: ?? Complimenti al piccolo Federico che a soli 11 anni scala il Cervino. Maurizio Fugatti - Cami71Michele : RT @MaurizioFugatti: ?? Complimenti al piccolo Federico che a soli 11 anni scala il Cervino. Maurizio Fugatti - MaurizioFugatti : ?? Complimenti al piccolo Federico che a soli 11 anni scala il Cervino. Maurizio Fugatti -

Ultime Notizie dalla rete : Scala Cervino

Purtroppo ilsi può scalare (specie per un ragazzino) con contesti meteorologici particolari (visibilità, assenza di precipitazioni e vento) che non sono così frequenti. Lunedì e martedì si ...Per due anni si preparato in tutti i modi : rifugi, ferrate, ghiacciai, scalate e alla fine ce l'ha fatta, a 11 anni arrivato in cima al(4.478 metri). Ed pure il pi giovane alpinista ad ..."Era con una guida di eccezionale esperienza" ha spiegato il genitore in un lungo post su Facebook in risposta ai commenti sotto la foto del figlio in posa sulla vetta ...Un ragazzino torinese e una guida alpina trentina a quota 4.478 metri: è il più giovane di sempre. L’allenatore: «Abbiamo scalato nel buio, una grande consapevolezza» ...