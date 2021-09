Sassoli è ricoverato per una polmonite ma è negativo al Covid-19. Il presidente del Parlamento europeo è in ospedale a Strasburgo da mercoledì scorso. “Le sue condizioni sono buone” (Di lunedì 20 settembre 2021) “Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nella serata di mercoledì 15 settembre è stato ricoverato all’Hopital Civil di Strasburgo. Dopo i necessari accertamenti è stata diagnosticata una polmonite, immediatamente trattata con le terapie del caso. Le sue condizioni sono buone”. È quanto ha reso noto oggi il portavoce del presidente dell’EuroParlamento, Roberto Cuillo, confermando le voci che circolavano da giorni sulle condizioni di salute di Sassoli. A quanto si apprende, il presidente del Parlamento europeo, che è ancora ricoverato a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 settembre 2021) “Ildel, David, nella serata di15 settembre è statoall’Hopital Civil di. Dopo i necessari accertamenti è stata diagnosticata una, immediatamente trattata con le terapie del caso. Le sue”. È quanto ha reso noto oggi il portavoce deldell’Euro, Roberto Cuillo, confermando le voci che circolavano da giorni sulledi salute di. A quanto si apprende, ildel, che è ancoraa ...

