Samuele morto dopo essere precipitato dal balcone: l’agghiacciante racconto del presunto assassino del bimbo (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel vortice delle indagini sulla morte del piccolo Samuele, il bimbo morto a 4 anni dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione a Napoli, spunta un agghiacciante racconto. A farlo, secondo quanto emerso, sarebbe stato Mariano Cannio, il collaboratore domestico 38enne arrestato in merito al presunto omicidio del piccolo. A margine della convalida del fermo, emergono alcuni passaggi delle sue dichiarazioni davanti agli inquirenti. Samuele morto dopo essere caduto dal balcone: il racconto del presunto assassino del bimbo “Ho lasciato cadere Samuele, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel vortice delle indagini sulla morte del piccolo, ila 4 annidaldella sua abitazione a Napoli, spunta un agghiacciante. A farlo, secondo quanto emerso, sarebbe stato Mariano Cannio, il collaboratore domestico 38enne arrestato in merito alomicidio del piccolo. A margine della convalida del fermo, emergono alcuni passaggi delle sue dichiarazioni davanti agli inquirenti.caduto dal: ildeldel“Ho lasciato cadere, ...

Advertising

HuffPostItalia : Samuele, morto cadendo dal balcone a 3 anni: gip convalida fermo per il domestico indiziato - cinziamitika : Ma che davvero c'è chi diffonde certi video? Ma che avete in testa, ammoniaca? - bizcommunityit : Mariano Cannio e il bambino morto a Napoli: «L’ho lasciato cadere» - andfranchini : Convalidato fermo del domestico: “Ho lasciato cadere Samuele per un capogiro, poi ho mangiato pizza” - Carmelona5 : RT @pomeriggio5: Buon lunedì, stiamo per cominciare una nuova settimana con #Pomeriggio5! ?? Oggi parleremo di Samuele, il bambino morto a… -