Samuele | le parole da brividi del 38enne | ' L' ho lasciato cadere | poi ho preso cornetto e cappuccino'

Advertising

inews__24 : ???“Mi sono sporto e l’ho lasciato cadere” ??? #Napoli, l'assassino del piccolo Samuele confessa durante l'udienza:… - samuele_damita : Io non concludo i litigi a parole ma con i fatti - thesoulofirama : RT @rtl1025: ??L'ho preso in braccio e sono uscito fuori al balcone con il bambino tra le braccia, mi sono sporto e ho lasciato cadere il p… - NewSicilia : #NotiziedallItalia - Le parole da brividi di una vicenda ancora tutta da chiarire e capire. Dai presunti problemi… - vito22222 : Storia palesemente imbeccata dagli avvocati,per fargli avere l'infermita mentale,cosi molti assassini la passano li… -

Ultime Notizie dalla rete : Samuele parole

Leggo.it

E nel parlare agli inquirenti, l'uomo ha pronunciatoda brividi . 'Ad un tratto l'ho preso ... Mariano Cannio afferma di avere avuto un capogiro prima di lasciar caderenel vuoto: '...AGI - SuGargiulo, il bimbo di quasi 4 anni, precipitato da un balcone venerdì a Napoli, sono arrivate leche non avremmo mai voluto sentire . 'L'ho preso in braccio - ha detto Mariano Cannio - ...Pensiamo a proteggere i bambini e le persone con difficoltà mentale dalle tragedie che inconsapevolmente possono compiere ...NAPOLI - "L'ho preso in braccio, mi sono affacciato dal balcone mi sono sporto e ho lasciato cadere il piccolo. Poi sono andato a mangiarmi una pizza".