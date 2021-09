Salerno | giovedì pomeriggio sospensione idrica | le zone interessate

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLaSistemi Spa comunica che, al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria in Viale delle Ginestre su rete principale in uscita dal serbatoio di Torrione, si rende necessario sospendere l’erogazione23 settembre dalle ore 14.00 alle ore 21.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Guido Martuscielli Via Casarse Via Cernaia Via Ugo tenente Stanzione Via Maria Santissima Immacolata Via Domenico Romagnano Via Aspromonte Via Palestro Via Francesco Amodio Via Nicola Granati Via Nicola Moscati Via Matto Sica Via G.no Quagliariello Piazza Raffaele Petti Piazzale Ovidio Serino Via Serafina Apicella Via ...