Sala svela | «Passi avanti per il nuovo San Siro»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato del tema stadio e nuovo San Siro all'assemblea annuale di Anaci Giuseppe Sala parla del tema nuovo stadio. Le parole del sindaco di Milano all'assemblea annuale di Anaci. «È categorico: a Milano due stadi da calcio non potranno esserci. Quando va bene San Siro costa una decina di milioni di euro all'anno tra gestione e manutenzione, per farci qualche concerto d'estate o nella speranza ci giochi la nazionale. Se vinceremo le elezioni reincontreremo le squadre, e il dibattito sarà sul restante 55% di finanziamento. Abbiamo fatto Passi avanti negli ultimi mesi, non si può tornare indietro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

