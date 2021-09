Russia | sparatoria in università | 8 morti | persone scappano dalle finestre

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 20 settembre 2021) È unache lascia lasotto shock quella avvenuta il 20 settembre all'di Pern. Una persona ha fatto irruzione all'interno degli ambienti dell'istituto e ha fatto fuoco seminando morte e distruzione.in: il bilancio Il bilancio è, al momento, in aggiornamento. Gli ultimi numeri diffusi dall'agenzia di stampa russa Tass (sul sito Tass.com) segnalano che il numero delle vittime, poco dopo le 10 del mattino in Italia, è salito a otto. Gli spari sono avvenuti all'interno del campus dell'Statale e, oltre ai, ci sarebbero da considerare sei feriti., potrebbe essere uno studente l'autore Nel momento in cui l'autore dell'azione ha ...