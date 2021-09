Russia, sparatoria all'Università di Perm: otto morti. Preso l'autore (Di lunedì 20 settembre 2021) Una persona non identificata ha aperto il fuoco in uno degli edifici dell'Università Statale di Perm in Russia, ferendo diverse persone. Lo riporta la Tass citando le informazioni preliminari diffuse ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 20 settembre 2021) Una persona non identificata ha aperto il fuoco in uno degli edifici dell'Statale diin, ferendo diverse persone. Lo riporta la Tass citando le informazioni preliminari diffuse ...

agorarai : +++ULTIM'ORA+++ È in corso una sparatoria all'Università di Perm, in Russia. Gli studenti scappano dalle finestre.… - RaiNews : 'La gente sta cercando di lasciare i locali, qualcuno anche saltando fuori dalle finestre' - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Cosa sappiamo finora - Toscanaoggi : Sparatoria #università in #Russia: 8 morti e 24 feriti, ex studente apre il fuoco nel campus di #Perm - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Russia, sparatoria all’università di Perm, otto vittime -