Russia | sparatoria all' Università di Perm | otto morti Polizia uccide l' autore

(Di lunedì 20 settembre 2021) Una persona non identificata ha aperto il fuoco in uno degli edifici dell'Statale diin, ferendo diverse persone. Lo riporta la Tass citando le informazioni preliminari diffuse ...

Ultime Notizie dalla rete : Russia sparatoria

10.24 Spari università russa, morti e feritiall'interno dell'Università di Perm, importante centro degli Urali, in. Ci sarebbero almeno 8 morti e 6 feriti, riferisce la Tass citando il Comitato investigativo. L'aggressore,uno ...- E' di otto morti l'ultimo parziale bilancio dellaall'università di Perm nella Siberia occidentale. Dalle prime notizie che arrivano dall'agenzia russa Tass uno studente dell'università ...Almeno otto persone sono state uccise e altre sei ferite in una sparatoria all'università di Perm , il cui autore sarebbe stato ucciso dalla polizia. La notizia della sparatoria è stata riportata dall ...