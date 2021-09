Russia, sparatoria all’università di Perm: gli studenti scappano dalle finestre. 8 morti | VIDEO (Di lunedì 20 settembre 2021) Otto morti e sette feriti: è il bilancio parziale della sparatoria avvenuta all’università di Perm, nella regione degli Urali in Russia. L’autore della strage, che sarebbe uno studente dell’ateneo, è stato ucciso dalla polizia durante il tentativo di arresto. Lo stato di uno dei feriti è definito grave, quello di altri sei ‘di moderata gravità’. Lo ha riferito il servizio stampa del Ministero della Salute russo citato dalla agenzia Tass. Al momento dell’aggressione alcuni studenti si sono chiusi negli auditorium dell’università per mettersi in salvo. Altri studenti sono saltati fuori dalle finestre. Vladimir Putin esprime profonde condoglianze alle famiglie e agli amici delle persone uccise nella sparatoria ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 settembre 2021) Ottoe sette feriti: è il bilancio parziale dellaavvenutadi, nella regione degli Urali in. L’autore della strage, che sarebbe uno studente dell’ateneo, è stato ucciso dalla polizia durante il tentativo di arresto. Lo stato di uno dei feriti è definito grave, quello di altri sei ‘di moderata gravità’. Lo ha riferito il servizio stampa del Ministero della Salute russo citato dalla agenzia Tass. Al momento dell’aggressione alcunisi sono chiusi negli auditorium dell’università per mettersi in salvo. Altrisono saltati fuori. Vladimir Putin esprime profonde condoglianze alle famiglie e agli amici delle persone uccise nella...

Advertising

agorarai : +++ULTIM'ORA+++ È in corso una sparatoria all'Università di Perm, in Russia. Gli studenti scappano dalle finestre.… - RaiNews : 'La gente sta cercando di lasciare i locali, qualcuno anche saltando fuori dalle finestre' - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Cosa sappiamo finora - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: Sparatoria questa mattina, all’università di Perm, in Russia. Un 18enne armato di un fucile automatico, ha aperto il f… - infoitinterno : Russia, sparatoria fa 8 morti -