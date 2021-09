Russia | sparatoria all’università di Perm | gli studenti fuggono dalle finestre | 8 morti e 24 feriti

Advertising

MediasetTgcom24 : Russia, sparatoria nell'Università di Perm: morti e feriti #Russia - agorarai : +++ULTIM'ORA+++ È in corso una sparatoria all'Università di Perm, in Russia. Gli studenti scappano dalle finestre.… - RaiNews : 'La gente sta cercando di lasciare i locali, qualcuno anche saltando fuori dalle finestre' - Kmetro0_eu : Russia, Siberia: sparatoria 8 morti, ucciso il killer - BreakingItalyNe : RUSSIA: Sparatoria all'università di Perm: Sale a 8 morti e 24 feriti tra cui 19 con ferite da arma da fuoco, l'agg… -

università di Perm: gli studenti fuggono calandosi dalle finestre L'assalitore del campus di Perm è stato identificato come Timur Bekmansurov, 18 anni, iscritto al primo anno di ...Il ragazzo avrebbe pubblicato su Telegram un messaggio prima dellain cui si dichiarava slegato da qualsiasi movimento terrorista o politico e "indipendente". La polizia ha subito bloccato ...In Russia, una sparatoria in un'università siberiana a Perm (circa 1.200 km a est di Mosca) ha ucciso almeno otto persone e ne ha ferite più di 20. L'uomo ...«Una persona non identificata è entrata nell'edificio universitario e ha aperto il fuoco», hanno detto. BREAKING: Russia's Investigative Committee says 5 people died in a shooting at a university in P ...