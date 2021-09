Russia | sparatoria all’università di Perm Ci sono morti e feriti

(Di lunedì 20 settembre 2021) . L’attentatore è un diciottenne che sarebbe stato ucciso E’ un lunedì di sangue in. In un edificio dell’Università diunaha causato. Secondo le prime notizie, che risultano ancora confusionarie e frammentarie, l’autore dellasarebbe un uomo giovane di cui non ancora è stata confermata l’identità né se questa persone fosse collegata in qualche modo con la struttura universitaria, ma probabilmente si tratta di uno studente dell’ateneo.di. Nuovi aggiornamenti in diretta con Mattia Bagnoli di @Agenzia Ansa #storieitalianehttps://t.co/sdTq9D8vYV pic.twitter.com/fonbhRTjAz — Storie Italiane (@storie italiane) September 20, ...

Nel frattempo è stato aperto un centro di crisi sul sito della, ha reso noto l'università. Laè avvenuta nella mattinata. L'assalitore del campus poi ucciso - rende noto il ...Si tratta della secondain una scuolanel giro di pochi mesi. A maggio, un diciannovenne era entrato in un istituto di Kazan imbracciando un mitragliatore con cui ha ucciso undici ...Stando a quanto si legge sul portale di Tass la sparatoria sarebbe ancora in corso. Perm (Russia) - Una persona non identificata ha aperto il fuoco in uno degli edifici dell'Università Statale di Perm ...Alcuni studenti si sono chiusi negli auditorium delle università per nascondersi dall’aggressore. Alcuni studenti sono saltati fuori dalle finestre. Una persona non identificata ha aperto il fuoco in ...