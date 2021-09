Russia | la sparatoria all’Università di Perm | otto morti | gli studenti scappano dalle finestre – Il video

(Di lunedì 20 settembre 2021) Una persona non identificata ha aperto il fuoco in uno degli edifici dell’Università Statale diin, ferendo diverse persone. Lo riporta la Tass citando le informazioni preliminari diffuse da una fonte delle forze dell’ordine. L’assalitore sarebbe stato nel frattempo fermato. Si parla divittime e sei feriti. «Una persona non identificata è entrata nell’edificio universitario e ha aperto il fuoco. Alcunisi sono chiusi negli auditorium delle università per nascondersi dall’aggressore. Alcunisono saltati fuori. Le forze dell’ordine si stanno dirigendo sul posto», ha raccontato la fonte, aggiungendo che ci sono persone ferite. L’agenzia Interfax parla di quattro feriti. La fonte delle forze dell’ordine che ha parlato con ...

Il luogo della strage all'università di Perm, in Siberia occidentale - Reuters . Almeno otto persone sono state uccise e una decina ferite dopo che uno studente ha aperto il fuoco in un edificio dell'...Nel frattempo è stato aperto un centro di crisi sul sito della, ha reso noto l'università. Laè avvenuta nella mattinata. L'assalitore del campus poi ucciso - rende noto il ...Stando alle ultime informazioni diramate dal Comitato Investigativo Russo sarebbero otto i morti della sparatoria di Perm. Una decina i feriti. Vladimir Putin, come fa sapere il Cremlino, ha espresso ...Alcuni studenti si sono chiusi negli auditorium dell’università per nascondersi dall’aggressore e altri si sono gettati dalle finestre del primo piano per fuggire. Sparatoria in università in Russia: ...