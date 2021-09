Russia, gli studenti si lanciano dalle finestre per sfuggire alla sparatoria all’Università di Perm – Video (Di lunedì 20 settembre 2021) studenti, professori e personale universitario che si lanciano dalle finestre. Pur di evitare la sparatoria in corso all’interno dell’Università di Perm, in Russia, dove un 18enne armato ha ucciso sette persone, ragazzi e docenti sono fuggiti buttandosi dalle finestre dell’ateneo. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021), professori e personale universitario che si. Pur di evitare lain corso all’interno dell’Università di, in, dove un 18enne armato ha ucciso sette persone, ragazzi e docenti sono fuggiti buttandosidell’ateneo.Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

castellettir : Terzo e ultimo giorno di parlamentari in #Russia, già definite le “meno libere” nel ventennio Putin. Assenti gli os… - Corriere : Russia, sparatoria all’università di Perm: gli studenti fuggono dalle finestre, «ci son... - agorarai : +++ULTIM'ORA+++ È in corso una sparatoria all'Università di Perm, in Russia. Gli studenti scappano dalle finestre.… - argomauta1 : Diciamo che la EU ha fatto di tutto me rimarginarsi. O meglio la Germania ha giocato su 3 tavoli. Russia per il gas… - NubeNera : RT @pbecchi: Ora spiegate perché le elezioni hanno confermato Putin alla guida della #Russia. Ve lo spiego io: chi fa gli interessi del su… -