Rosato (Iv): "Letta sia più serio nel sostenere il governo Il Pd crea problemi anche dove non ci sono". Intervista (Di lunedì 20 settembre 2021) Lo scontro a distanza tra il segretario del Pd Enrico Letta e quello della Lega Matteo Salvini non ha alcun peso specifico per il governo. Ne è convinto il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia viva. Intervistato da Affaritaliani.it, quindi, liquida la questione: “Draghi sta sopra queste polemiche che servono solo a Salvini... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 20 settembre 2021) Lo scontro a distanza tra il segretario del Pd Enricoe quello della Lega Matteo Salvini non ha alcun peso specifico per il. Ne è convinto il vicepresidente della Camera Ettore, coordinatore nazionale di Italia viva.to da Affaritaliani.it, quindi, liquida la questione: “Draghi sta sopra queste polemiche che servono solo a Salvini... Segui su affaritaliani.it

Advertising

MariaAversano1 : RT @Giusepp78166830: @Ettore_Rosato @matteorenzi Tu con Renzi cosa hai fatto@letta avete il coraggio di parlare non ti vergogni https://t.c… - Namast70961553 : RT @Giusepp78166830: @Ettore_Rosato @matteorenzi Tu con Renzi cosa hai fatto@letta avete il coraggio di parlare non ti vergogni https://t.c… - galeomirka : RT @Giusepp78166830: @Ettore_Rosato @matteorenzi Tu con Renzi cosa hai fatto@letta avete il coraggio di parlare non ti vergogni https://t.c… - Giusepp78166830 : @Ettore_Rosato @matteorenzi Tu con Renzi cosa hai fatto@letta avete il coraggio di parlare non ti vergogni - BibMarino2 : @EnricoLetta Caro Letta questa retorica sul primo giorno (e vale per tutti, Gualtieri, Rosato...) non si sopporta,… -