Ronaldo truffato per 288 mila euro: la ricostruzione della vicenda (Di lunedì 20 settembre 2021) L'ex Juve Ronaldo è stato vittima di una truffa per un ammontare di 288 mila euro. Cosa è successo tra il 2007 e il 2010 Ronaldo continua a far parlar di sè al Manchester United per vicende di campo ed extra campo. Come riporta il quotidiano portoghese Jornal de noticias, infatti, l'ex fuoriclasse della Juve tra il 2007 e il 2010 sarebbe stato vittima di una truffa per un ammontare di 288 mila euro. A perpetrarla sarebbe stata una dipendente di un'agenzia di viaggi che si occupava degli spostamenti dei giocatori e a cui Ronaldo aveva dato le carte di credito. Oltre a lui anche Mendes e Nani sono stati deburati. L'ex Juve, comunque, è stato risarcito L'articolo proviene da Calcio News 24.

