Roma, ospedale pediatrico Bambin Gesù: al via la terza dose di vaccini per i pazienti fragili (Di lunedì 20 settembre 2021) Al via oggi all’ospedale pediatrico Bambino Gesù la somministrazione della terza dose del vaccino contro il virus Sars-CoV-2 ai pazienti vulnerabili, secondo i criteri dettati a livello nazionale e regionale. La dose di richiamo è destinata a circa 400 ragazzi e giovani adulti fragili (dai 12 anni in su) seguiti al Bambino Gesù e precedentemente vaccinati presso l’ospedale pediatrico della Santa Sede. Verranno via via convocati dall’ospedale per la somministrazione della terza dose con le stesse modalità delle precedenti. Si tratta principalmente di ragazze e ragazzi immunodepressi, trapiantati, con insufficienza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 settembre 2021) Al via oggi all’la somministrazione delladel vaccino contro il virus Sars-CoV-2 aivulnerabili, secondo i criteri dettati a livello nazionale e regionale. Ladi richiamo è destinata a circa 400 ragazzi e giovani adulti(dai 12 anni in su) seguiti ale precedentemente vaccinati presso l’della Santa Sede. Verranno via via convocati dall’per la somministrazione dellacon le stesse modalità delle precedenti. Si tratta principalmente di ragazze e ragazzi immunodepressi, trapiantati, con insufficienza ...

