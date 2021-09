Roma, morto Cesare, il clochard con il bancomat che ripeteva sempre: 'Voglio essere libero' (Di lunedì 20 settembre 2021) 'Ciao Cesare'. Con questo semplice biglietto i residenti ed i commercianti del centro storico di hanno ricordato Cesare Pergolizzi , 81enne senza fissa dimora trovato morto venerdì mattina e noto a ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 settembre 2021) 'Ciao'. Con questo semplice biglietto i residenti ed i commercianti del centro storico di hanno ricordatoPergolizzi , 81enne senza fissa dimora trovatovenerdì mattina e noto a ...

targeno : Ricordiamo i danni della nullità @virginiaraggi in 5 anni: roma-lido a pezzi, tram 2 morto, fermate linea b chiuse… - Destradipopolo : IN MEMORIA DI #CESARE, AMICO #CLOCHARD CHE FUORI DEL CENTRO STORICO SI SENTIVA MORTO SAREBBE BELLO CHE I CANDIDATI… - bragoccia : La Raggi aspetta il morto riguardo ai cinghiali?? Non gli si può sparare a sto cazzo ungulati ,che figura in tutto… - felateo : La sagra del ridicolo va in scena. Interprete principale Maresca, che per una pallonata ferma la Roma in area del V… - Stefano54655309 : @sunday_ky Per me l'allenatore della Roma è morto quella sera lì -