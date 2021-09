Roma | il maxi processo al clan dei Casamonica si conclude con più di 40 condanne I giudici riconoscono l’associazione mafiosa

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ilè mafia. Lo hanno stabilito idella Decima sezione penale del tribunale diche hanno emesso nell’aula bunker di Rebibbia, dopo sette ore di camera di consiglio, la sentenza di condanna a carico di 44 imputati con accuse che vanno a vario titolo daldedita al traffico e allo spaccio di droga, all’estorsione, l’usura e detenzione illegale di armi. Ilè scaturito dall’indagine dei carabinieri “Gramigna” coordinata dai pm della Dda di piazzale Clodio. Per questa stessa vicenda, nel maggio del 2019, erano state disposte 14in abbreviato e tre patteggiamenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

GazzettaDelSud : Una quarantina di condanne a carico di capi e affiliati del clan #Casamonica. Lo hanno deciso i giudici della X se… - giuliog : RT @rep_roma: Casamonica, sentenza al maxi-processo: 'E' un clan di mafia' [aggiornamento delle 18:16] - DMALAGIGI2 : Casamonica, sentenza al maxi-processo: 'E' un clan di mafia' - AnnaMar74773335 : RT @HuffPostItalia: Casamonica, è mafia. La sentenza del maxi processo a Roma - saluti37 : RT @ilmessaggeroit: Maxi processo Casamonica, è mafia: condannato il clan della Romanina -

Ultime Notizie dalla rete : Roma maxi

Repubblica Roma

I giudici della decima sezione del Tribunale dihanno condannato per associazione mafiosa i componenti della famiglia Casamonica del quartiere Romanina a. La sentenza è stata pronunciata ...L'omicidio avvenne davanti al Bar Filly in viaa Caorso il 13 gennaio 2020 . E Baletta aveva ...di Caorso era ritenuto dai carabinieri il capo della gang di ladri d'abitazione sgominata nella...Una quarantina di condanne a carico di capi e affiliati del clan Casamonica. Lo hanno deciso i giudici della X sezione penale del Tribunale di Roma che dopo ...Aree archeologiche sorvegliate speciali contro il fenomeno dell'abusivismo. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno multato due venditori per un ammontare di 11.000 ...