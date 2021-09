Roku | arriva la chiavetta streaming 4K di nuova generazioneHDblog it

HDblog : Roku, arriva la chiavetta streaming 4K di nuova generazione -

Ultime Notizie dalla rete : Roku arriva

HDblog

Tra le altre novità,cita una semplificazione dell'ascolto via cuffie facendo da 'tramite' con lo smartphone e la possibilità di aggiungere due altoparlanti wirelessin più, per creare un ...Per esempio, il videofino al 4K HDR in Dolby Vision; mentre l'audio si appoggia al Dolby ... ossia Mac, iPhone, iPad, Apple TV HD, Apple TV 4K, sui set - top box die Amazon Fire TV; ma ...La nuova generazione offre hardware più potente e un sistema operativo evoluto, versione 10.5, che promette tante novità ghiotte.Particolarmente attiva nel ramo dei set-top-box, delle smart tv e degli stick multimediali, proprio in quest'ultimo ambito Roku ha inserito a listino il nuovo dongle Roku Streaming Stick 4K con suppor ...