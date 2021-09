Roberto Carlos e Geremi, ‘nuovo calendario Fifa per non mettere a rischio salute giocatori’ (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. (Adnkronos) – I due ex giocatori del Real Madrid Roberto Carlos e Geremi sono convinti che un nuovo calendario delle partite internazionali possa proteggere i giocatori, ridurre i loro viaggi e consentire loro di ottimizzare i livelli di prestazione per il calcio di club e quello della nazionale, nell’ambito dell’ampio processo di consultazione della Fifa sul futuro del calcio. In qualità di principali protagonisti di questo sport, i giocatori esperti hanno fornito il loro feedback attraverso un gruppo di consulenza tecnica. Il vincitore della Coppa del Mondo Roberto Carlos e l’ex nazionale camerunese Geremi, concordano sul fatto che ridurre il numero di viaggi e aumentare i tempi di recupero per i giocatori è la chiave per uno sport più ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. (Adnkronos) – I due ex giocatori del Real Madridsono convinti che un nuovodelle partite internazionali possa proteggere i giocatori, ridurre i loro viaggi e consentire loro di ottimizzare i livelli di prestazione per il calcio di club e quello della nazionale, nell’ambito dell’ampio processo di consultazione dellasul futuro del calcio. In qualità di principali protagonisti di questo sport, i giocatori esperti hanno fornito il loro feedback attraverso un gruppo di consulenza tecnica. Il vincitore della Coppa del Mondoe l’ex nazionale camerunese, concordano sul fatto che ridurre il numero di viaggi e aumentare i tempi di recupero per i giocatori è la chiave per uno sport più ...

