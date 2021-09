Rinnovato il Patto per la formazione professionale e l’avviamento al lavoro nel territorio di Livorno (Di lunedì 20 settembre 2021) “Quando firmammo il precedente Patto per la formazione professionale e l’avviamento al lavoro nel territorio di Livorno l’idea che ci animava è che avessimo passato un brutto momento e che dovessimo prepararci a ripartire, invece abbiamo dovuto affrontare un altro periodo estremamente difficile legato a questa pandemia. Ma arriverà il momento della ripartenza e allora dovremo avere strumenti, come questo Patto, che ci permettano di fronteggiare una situazione estremamente difficile. L’obiettivo è guardare ai giovani, al mondo della scuola, ma anche a quella parte di lavoratori più in avanti con l’età e far sì che abbiano una formazione che permetta loro di rispondere alle richieste del mondo del lavoro”. È quanto ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 20 settembre 2021) “Quando firmammo il precedenteper laalneldil’idea che ci animava è che avessimo passato un brutto momento e che dovessimo prepararci a ripartire, invece abbiamo dovuto affrontare un altro periodo estremamente difficile legato a questa pandemia. Ma arriverà il momento della ripartenza e allora dovremo avere strumenti, come questo, che ci permettano di fronteggiare una situazione estremamente difficile. L’obiettivo è guardare ai giovani, al mondo della scuola, ma anche a quella parte di lavoratori più in avanti con l’età e far sì che abbiano unache permetta loro di rispondere alle richieste del mondo del”. È quanto ...

