Rincari in bolletta: al vaglio questa soluzione per evitare l'aumento dell'energia elettrica (Di lunedì 20 settembre 2021) Le affermazioni del ministro per la transizione ecologica Cingolani hanno gettato tutti nel panico. Il ministro infatti ha spiegato che a causa di diversi fattori, nazionali e internazionali, le bollette elettriche schizzeranno in alto del 40% già da ottobre. Rincari bollette (foto Adobestock)Il Codacons ha calcolato che questo comporterà un aumento di 500 euro euro annue, che però potrebbero arrivare a 700 secondo il calcolo fatto dall'ENEA, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Si tratta di un enorme aggravio per le famiglie italiane, che già nell'ultimo trimestre hanno vissuto un aumento che ha sfiorato il 10%. Quindi, a partire dal 1° ottobre, l'Arera aggiornerà le tariffe trimestrali della corrente elettrica e del gas, quotandole ai costi di produzione e ai mercati ...

