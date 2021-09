Rimini | centrosinistra e M5S possono farsi male da soli

(Di lunedì 20 settembre 2021) È una storia di scontri dentro i partiti e le coalizioni, di rotture anche personali, quella che accompagnaverso le elezioni per il sindaco, alla fine del lungo mandato (10 anni) del dem Andrea Gnassi. Nel Pd in questi mesi è successo un po’ di tutto, complice anche il fatto che in molti volevano prendere il testimone di Gnassi, in una città che ha saputo cambiare volto, reinventarsi, andare oltre la vecchia definizione di capitale del turismo marino. ALLA … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

matteodipaolo89 : RT @cmqpiena: Candidato del centrosinistra a Rimini: Jamil Sadegholvaad. Nelle grafiche troneggia il nome, nelle liste a sostegno non c’è s… - SteLeanza : RT @cmqpiena: Candidato del centrosinistra a Rimini: Jamil Sadegholvaad. Nelle grafiche troneggia il nome, nelle liste a sostegno non c’è s… - cmqpiena : Candidato del centrosinistra a Rimini: Jamil Sadegholvaad. Nelle grafiche troneggia il nome, nelle liste a sostegno… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimini centrosinistra

Agenzia ANSA

...dibattito organizzato dall'Associazione "Il Palloncino Rosso" dal titolo "Colonie Marine a, ...colonie sono un patrimonio della nostra città - spiega in una nota il candidato del- ......ilche sosteneva Andrea Gnassi. Questa volta un nuovo leader politico di area Cl si è presentato sulla scena politica. E' Luca De Sio, figlio d'arte di Sergio ex vicesindaco di..."Più tutele per i lavoratori di Adrigas in vista della gara europea". Il candidato sindaco del centrosinistra, Jamil Sadegholvaad, ricorda che, "come anticipato ai sindacati, il Comune di Rimini come ...Il mio impegno - dice Sadegholvaad - sarà riportare bellezza in questi posti, per far si che diventino appetibili per gli investitori ...