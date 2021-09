Ridatemi Mia Moglie | il secondo episodio stasera su Sky Serie e NOW

(Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo i successi al box office, si rivela vincente anche in TV l’accoppiata Fabio De Luigi e Alessandro Genovesi, protagonista e regista (e co-sceneggiatore) diMIA, la miniSky Original il cui primo– disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW - ha totalizzato in pochi giorni quasi 1 milione di spettatori...

Con la seconda parte della commedia romantica diretta da Alessandro Genovesi, in onda lunedì 20 settembre alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW, termina il racconto delle vicissitudini amorose ...Dopo i successi al box office, si rivela vincente anche in TV l'accoppiata Fabio De Luigi e Alessandro Genovesi , protagonista e regista (e co - sceneggiatore) diMOGLIE ( GUARDA LO SPECIALE ) , la miniserie Sky Original il cui primo episodio " disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW - ha totalizzato in pochi giorni quasi 1 milione di ...Dopo i successi al box office, si rivela vincente anche in TV l’accoppiata Fabio De Luigi e Alessandro Genovesi, protagonista e ...Ridatemi mia moglie: tutti i dettagli sulla miniserie televisiva con Fabio De Luigi e Anita Caprioli, dalla trama al cast.