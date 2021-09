Ridatemi Mia Moglie | il secondo episodio stasera su Sky Serie e NOW

(Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo i successi al box office, si rivela vincente anche in TV l’accoppiata Fabio De Luigi e Alessandro Genovesi, protagonista e regista (e co-sceneggiatore) diMIA, la miniSky Original il cui primo– disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW - ha totalizzato in pochi giorni quasi 1 milione di spettatori...

moglie , la miniserie Sky Original, torna stasera su Sky Serie alle 21:15 con la seconda e ultima puntata . Disponibile anche in streaming su NOW e on demand su SKY, il primo episodio si ...Giovanni e Chiara si lasciano. Un punto di partenza semplice ed essenziale permoglie , la serie Sky Original disponibile su Sky e NOW in due appuntamenti, il 13 e 20 settembre. Due parti che vanno a comporre un racconto che sa più di film esteso piuttosto che una ...Ridatemi Mia Moglie 2, si farà la seconda stagione su Sky? A questo quesito rispondono i protagonisti Fabio De Luigi e Anita Caprioli.Stasera su Sky Serie alle 21:15 e in streaming su NOW appuntamento con la seconda e ultima puntata di Ridatemi mia moglie: ecco la trama. Ridatemi mia moglie, la miniserie Sky Original, torna stasera ...