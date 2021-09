Ridatemi mia moglie, i protagonisti: “Creare il rapporto tra Giovanni e Chiara è stato molto naturale” (Di lunedì 20 settembre 2021) La nostra intervista video a Fabio De Luigi e Anita Caprioli, protagonisti di Ridatemi mia moglie, la serie Sky Original disponibile su Sky e NOW il 13 e 20 settembre. Giovanni e Chiara si lasciano. Un punto di partenza semplice ed essenziale per Ridatemi mia moglie, la serie Sky Original disponibile su Sky e NOW in due appuntamenti, il 13 e 20 settembre. Due parti che vanno a comporre un racconto che sa più di film esteso piuttosto che una serie vera e propria, in cui Alessandro Genovesi approfondisce sia il presente che il passato della coppia in crisi, alternando i momenti di una relazione che sembra non funzionare più a quelli in cui l'amore dei protagonisti nasceva e si sviluppava con efficacia. A dar vita a Giovanni e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 settembre 2021) La nostra intervista video a Fabio De Luigi e Anita Caprioli,dimia, la serie Sky Original disponibile su Sky e NOW il 13 e 20 settembre.si lasciano. Un punto di partenza semplice ed essenziale permia, la serie Sky Original disponibile su Sky e NOW in due appuntamenti, il 13 e 20 settembre. Due parti che vanno a comporre un racconto che sa più di film esteso piuttosto che una serie vera e propria, in cui Alessandro Genovesi approfondisce sia il presente che il passato della coppia in crisi, alternando i momenti di una relazione che sembra non funzionare più a quelli in cui l'amore deinasceva e si sviluppava con efficacia. A dar vita ae ...

Ultime Notizie dalla rete : Ridatemi mia Ridatemi Mia Moglie, il secondo episodio stasera su Sky Serie e NOW Dopo i successi al box office, si rivela vincente anche in TV l'accoppiata Fabio De Luigi e Alessandro Genovesi , protagonista e regista (e co - sceneggiatore) di RIDATEMI MIA MOGLIE , la miniserie Sky Original il cui primo episodio - disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW - ha totalizzato in pochi giorni quasi 1 milione di spettatori medi (dato ...

"Ridatemi mia moglie", le foto del secondo episodio della miniserie Sky Original Con la seconda parte della commedia romantica diretta da Alessandro Genovesi, in onda lunedì 20 settembre alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW, termina il racconto delle vicissitudini amorose ...

"Ridatemi mia moglie", le foto del secondo episodio della miniserie Sky Original Sky Tg24 Ridatemi mia moglie, i protagonisti: “Creare il rapporto tra Giovanni e Chiara è stato molto naturale” La nostra intervista video a Fabio De Luigi e Anita Caprioli, protagonisti di Ridatemi mia moglie, la serie Sky Original disponibile su Sky e NOW il 13 e 20 settembre. Giovanni e Chiara si lasciano. U ...

Ridatemi mia moglie: trama (anticipazioni e cast) seconda e ultima puntata su Sky Serie Ridatemi mia moglie: la trama (anticipazioni e cast) della seconda e ultima puntata con Fabio De Luigi su Sky Serie oggi, 20 settembre 2021 ...

