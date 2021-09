Riapre l’Asilo Zerella per 45 bambini: Mastella chiede aiuto all’Ance per nuovi investimenti (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si sono aperte stamattina le porte all’Asilo nido “Mario Zerella” di via Fratelli Roselli, nel quartiere Pacevecchia. Sono 45 i bambini iscritti presso la struttura che, insieme all’Asilo “Carlotta Nobile” al Rione Libertà, consente ai genitori con figli piccolissimi di poter andare al lavoro. Si tratta complessivamente di un numero esiguo di posti, non adeguato alle esigenze della città capoluogo. E su questo punto si sono incentrati i commenti del Sindaco Clemente Mastella che, presente all’avvio per l’anno scolastico 2021/2022 del “Zerella”, unitamente all’assessore Alfredo Martignetti e ai responsabili della Cooperativa Bartolo Longo che gestisce la struttura, non ha mancato di cogliere. Il Sindaco, pur mostrando il vivo apprezzamento per il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si sono aperte stamattina le porte alnido “Mario” di via Fratelli Roselli, nel quartiere Pacevecchia. Sono 45 iiscritti presso la struttura che, insieme al“Carlotta Nobile” al Rione Libertà, consente ai genitori con figli piccolissimi di poter andare al lavoro. Si tratta complessivamente di un numero esiguo di posti, non adeguato alle esigenze della città capoluogo. E su questo punto si sono incentrati i commenti del Sindaco Clementeche, presente all’avvio per l’anno scolastico 2021/2022 del “”, unitamente all’assessore Alfredo Martignetti e ai responsabili della Cooperativa Bartolo Longo che gestisce la struttura, non ha mancato di cogliere. Il Sindaco, pur mostrando il vivo apprezzamento per il ...

anteprima24 : ** Riapre l'Asilo Zerella per 45 bambini: Mastella chiede aiuto all'#Ance per nuovi #Investimenti **… - wildrouche : Oggi riapre l'asilo sopra casa mia, oggi ritornano i miei demoni e con questo non intendo i picciotti ma intendo le… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapre l’Asilo Riapre la scuola materna, con un clochard in cortile La Stampa