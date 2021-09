Referendum, il patibolo di una politica che non sa (o non vuole) decidere (Di lunedì 20 settembre 2021) Abolire il green pass e la caccia, legalizzare la Cannabis e l'eutanasia: la firma digitale ha dato linfa all'istituto del Referendum che spesso incanala le istanze popolari su temi troppo scomodi per ... Leggi su today (Di lunedì 20 settembre 2021) Abolire il green pass e la caccia, legalizzare la Cannabis e l'eutanasia: la firma digitale ha dato linfa all'istituto delche spesso incanala le istanze popolari su temi troppo scomodi per ...

Se chiedere le dimissioni è il nuovo sport dei partiti deboli Gli altri candidati al patibolo, invece, rischiano per modo di dire, perché quella spasmodica ... È successo sulla giustizia, per cui il referendum è diventato l'unica soluzione. Sul green pass, per cui ...

Referendum, il patibolo di una politica che non sa (o non vuole) decidere

L'ultimo è quello proposto dai No green pass: un referendum per abolire, appunto, la certificazione verde, resa obbligatoria ormai per la stragrande maggioranza dei lavoratori. La raccolta ...

