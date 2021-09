Advertising

David_c05 : Lucid Air stabilisce nuovi record di autonomia nel ciclo EPA: ben 835km - development_rt : RT @startzai: RT @guidaautonoma: #LucidAir , autonomia record nel ciclo EPA: fino a 836 km - startzai : RT @guidaautonoma: #LucidAir , autonomia record nel ciclo EPA: fino a 836 km - RobotConsumer : RT @guidaautonoma: #LucidAir , autonomia record nel ciclo EPA: fino a 836 km - IoTtogether : RT @guidaautonoma: #LucidAir , autonomia record nel ciclo EPA: fino a 836 km -

Ultime Notizie dalla rete : Record autonomia

Virgilio Motori

di, omologato per una auto elettrica. La primatista è Lucid Air Dream Edition nella versione Range . Si tratta della grande berlina elettrica americana, dal prezzo di 169.000 dollari.Non mancano la possibilità di ravvisare eventualiraggiunti, da polso o statisticamente ... Sul versante dell', regolando una luminosità non eccessiva, e con un moderato tracciamento ...Record di autonomia omologato per auto elettrica, 836 km per Lucid Air. La versione Air Dream Edition Range da 169.000 dollari supera Tesla Model S.Secondo l’Epa (Environmental Protection Agency), la Dream Edition dell'ammiraglia californiana vanta una percorrenza superiore perfino alle Tesla: 836 chilometri ...